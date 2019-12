Trump | via libera all' impeachment | 230 sì Il presidente | «Non abbiamo sbagliato nulla»

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Donaldè stato messo sottodalla Camera degli Stati Uniti. Il voto si è concluso dopo le 2.30 italiane. Con 230 voti a favore e 197 contro, la Camera americana ha...

ArlettiAndrea : RT @LaVocediNewYork: La Camera passa l’ #impeachment, per Trump inizia la discesa all’inferno della storia BONA POLIS di @ArlettiAndrea… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: La Camera passa l’ #impeachment, per Trump inizia la discesa all’inferno della storia BONA POLIS di @ArlettiAndrea… - nabeddasicula : RT @LaVocediNewYork: La Camera passa l’ #impeachment, per Trump inizia la discesa all’inferno della storia BONA POLIS di @ArlettiAndrea… -