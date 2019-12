Tesla - Massimo storico a Wall Street

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Latorna a brillare a. Ieri le azioni della Casa californiana hanno chiuso la seduta sul Nasdaq di New York in rialzo del 3,7% raggiungendo ildi 393,15 dollari (353,23 euro) e una capitalizzazione di mercato di oltre 70 miliardi, quasi il doppio rispetto, per esempio, ai 37,8 miliardi di un produttore tradizionale come la Ford. Invertito il trend negativo di inizio anno. Il guadagno registrato dal titolo, soprattutto nelle ultime settimane, non è legato solo all'andamento positivo dei mercati finanziari statunitensi, dimostrato dai record messi a segno dai principali indici di. Le azioni hanno guadagnato ben il 119,67% rispetto al 3 giugno scorso, quando hanno raggiunto un valore minimo di 178,97 dollari. Da allora, però, laha beneficiato di tutta una serie di notizie positive, a partire dai record di consegne nel ...

