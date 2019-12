Incidente sulla pista da sci di Plan de Corones | un morto e un ferito

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tragicoquello avvenutoda scidein Alto Adige. Due sciatori si sono scontrati mentre procedevano“Sonne”, in Val Pusteria. Uno dei due sciatori, un turista sloveno di 47 anni, ha perso la vita a causa dell’impatto, mentre l’altro sciatore tedesco è ricoverato in ospedale ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.da sci,47enne Sul luogo dell’sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i soccorritori. Il turista tedesco di 20 anni è stato trasportato nell’ospedale di Brunico, il piccolo centro abitato vicino all’impianto sciistico dide. Il giovane avrebbe riportato una commozione cerebrale ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Non c’è stato niente da fare invece per il 47enne originario della Slovenia,a causa alle ferite riportate in seguito allo scontro...

