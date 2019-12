Impeachment | Putin si schiera dalla parte di Trump | “Accuse assolutamente inventate | il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Vladimirsidi Donald. Dopo il voto della Camera americana che, con 230 voti a favore e 197 contrari, ha ufficialmente messo in stato d’accusa il presidente degli Stati uniti, il capo del Cremlino ha dichiarato che le accuse sono basate su motivi “inventati”, aggiungendo di non credere che questo segnerà la caduta del tycoon. “Deve ancora passare attraverso il Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza – ha dichiarato – Ed è difficile che votino contro un rappresentante del proprio partito per motiviinventati”. I due presidenti non hanno mai nascosto la stima reciproca, tanto chearrivò a dichiarare di ammirare l’omologo di Mosca per la sua storia politica. Una vicinanza che era stata presa in esame anche riguardo alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sul ...

