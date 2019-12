Il massaggiatore ad acqua che rilassa gli occhi in 10 minuti (Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto: Kickstarter) Con la diffusione sempre più capillare dei dispositivi tecnologici in ambito lavorativo e della vita quotidiana, i nostri occhi sono sempre più stressati. Ore e ore ogni giorno fisse sul display di un computer in ufficio e di smartphone o tablet a casa, senza dimenticare la cara e vecchia tv in salotto. Proprio per dare un po’ di sollievo da questa overdose si staglia un gadget campione di raccolta fondi su Kickstarter. Di primo acchito potrebbe spiazzare visto che sembra un visore per la realtà virtuale (uno dei dispositivi che peraltro stancano di più lo sguardo). In realtà con Oculus e soci condivide soltanto il design, perché Rio è un massaggiatore per gli occhi, che sfrutta l’acqua come propulsore per prendersi cura con delicatezza ed efficacia degli organi cardine della vista. Il gadget è l’antidoto contro sintomi da affaticamento come ...

