Il corso online con cui la Finlandia ti spiega l’intelligenza artificiale

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Intelligenza(foto: Mike MacKenzie/Flickr) Laha fatto un enorme regalo di Natale a tutti, rendendo disponibile gratuitamente e senza restrizioni il suointensivo nazionale di 6 settimane sull’Intelligenza. Il, chiamato Elements of AI, è attualmente disponibile in inglese, svedese, estone, finlandese e tedesco – ovvero tutte le lingue dell’Unione Europea – e ci si può accedere gratuitamente semplicemente registrandosi. La full immersion era stata creata dallanel 2018 per offrire ai suoi cittadini un’infarinatura del mondo dell’Ia sfruttando due punti forti della nazione scandinava: tecnologia e istruzione. Nell’arco di del 2019 alha aderito l’1% della popolazione finlandese che conta 5,5milioni di abitanti e, alla fine della presidenza di turno dell’Ue, laha pensato di fare un ...

albocolombini : #Facebook e #Reuters insieme contro i #deepfake con un corso online. WOW! - SanremoAncheNoi : RT @Lalineascritta: #Scrittura #Drammaturgia #Editoria #ArtiVisive #Teatro #Ludoscrittura #SceneggiaturaTV #Fotografia: a gennaio partono i… - Lalineascritta : #Scrittura #Drammaturgia #Editoria #ArtiVisive #Teatro #Ludoscrittura #SceneggiaturaTV #Fotografia: a gennaio parto… -