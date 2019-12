CorSera | contro il Genoa Conte schiera Esposito e Agoume | 34 anni e 36 minuti di gioco in

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Costretto dall’emergenza,il, sabato, Antonioschiererà due diciassettenni, Sebastianoe Lucien. Non titolari, specifica il Corriere della Sera, ma di sicuro faranno il loro ingresso in campo per provare a chiudere il 2019 in testa alla classifica.hanno, in due, 34e 36diin appena 4 presenze, nessuna da titolari. “ha più esperienza, ha già giocato tre volte anche in Champions League e nell’andatail Borussia Dortmund si procurò il rigore, poi sbagliato da Lautaro. Per l’infortunio di Alexis Sanchez,è stato costretto a trattenerlo e a fargli saltare il Mondiale Under 17 in Brasile”. Di luiha sempre parlato bene anche se ha specificato pure che aveva ancora bisogno di tempo. Ora, però, l’emergenza costringe il tecnico a fare delle scelte. “Senza Lautaro ...

