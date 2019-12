Conad ritira dai supermercati filetti di alici | troppa istamina

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ha ordinato in via precauzionale il richiamo di un lotto didi, in quanto su alcune confezioni è stato riscontrato un contenuto disuperiore ai limiti previsti. Nello specifico si tratta del lotto MT189 deidiall’olio d’oliva distesi vaso 150 gr (Codice EAN: 80129011) con scadenza 08/10/2020, prodotto perda Zarotti SpA nello stab. Poseidon SH. P. K. NIPT: J 68319506 G Shengjin Albania. I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di venditache provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Pertanto, Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, per una tutela della salute dei consumatori raccomanda di non consumare tale prodotto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Tuttavia, il richiamo ...

