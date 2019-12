Come Bill Skarsgård è diventato Pennywise

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il successo su scala globale di It: capitolo 2 ha rilanciato la figura del clown, coninterpretato da, confermato insieme al suo inquietante sorriso dopo il primo episodio girato nel 2017. Recitare nel sequel ha messo a dura prova le capacità dell’attore svedese visto anche in Deadpool 2, che nella clip qui sopra sottolinea l’approccio psicologico rasente alla follia che ha dovuto applicare per esaltare le peculiarità del temuto clown. A evidenziare la sua prestazione è anche Stephen King, mente del romanzo ambientato a Derry, nel Maine, dal cui adattamento è nata la storia cinematografica di. Gli amanti di un’icona dell’horror anni Novanta possono fare (o farsi) il regalo di Natale con la versione home video del film diretto da Andy Muschietti, disponibile in dvd, Blu-Ray e 4K Uhd, incluso il cofanetto con entrambi i titoli e contenuti extra sul ...

akenatoth : @jacopo_iacoboni Incrimazione che sarebbe avvenuta molto prima se Trump non avesse trovato un AG disponibile a forn… - bastardo42 : RT @Nat_Ali_e: Sempre nel mezzo delle nostre battaglie più sanguinose deponi le armi come mine in fiore e vittoriosa mi porti a casa ... A… - margherita_toma : RT @Nat_Ali_e: Sempre nel mezzo delle nostre battaglie più sanguinose deponi le armi come mine in fiore e vittoriosa mi porti a casa ... A… -