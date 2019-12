Colosimo | Zingaretti avrebbe già dovuto commissariare Raggi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Il commissariamento dellaandava gia’ fatto. Da un paio di anni assistiamo a un rimpallo di responsabilita’ imbarazzante. Da anni Roma e la citta’ metropolitana giocano su questa questione di dove deve andare il sito (di discarica, ndr), ora si cerca di farlo commissariando lama e’ una cosa che andava fatta prima”. Lo ha detto la consigliera di FdI alla Regione Lazio, Chiara, nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire. “Abbiamo letto di 100 e piu’ allarmi sanitari ma la questione rifiuti e’ rimasta tale e quale. Ho perso il conto degli ultimatum cheha dato allaho perso il conto. Questo gioco tra due esponenti politici che dovrebbero essere alleati nel governo nazionale fa sorridere amaramente i romani. La prospettiva, dunque, e’ andare verso una nuova discarica ...

giovannella58 : RT @7colli2: LISTE D’ATTESA ENORMI ALLA REGIONE LAZIO. E COLOSIMO (FDI) INTERROGA ZINGARETTI (CHE NON RISPONDE) - Alexander88FdI : RT @7colli2: LISTE D’ATTESA ENORMI ALLA REGIONE LAZIO. E COLOSIMO (FDI) INTERROGA ZINGARETTI (CHE NON RISPONDE) - berti_h : RT @7colli2: LISTE D’ATTESA ENORMI ALLA REGIONE LAZIO. E COLOSIMO (FDI) INTERROGA ZINGARETTI (CHE NON RISPONDE) -