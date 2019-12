Anna Tatangelo | quello che indossa non copre tutto… E lo zoom punta proprio lì

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La cantanterischia davvero di causare dei malori ai suoi numerosi fan. In queste ore si sta infatti letteralmente scatenando sui social per mettere in mostra tutta la sua eccezionale bellezza e sensualità. Prima ha mandato tutti in tilt con una foto che la immortalava di spalle, ma senza reggiseno, per far leggere un suo tatuaggio. Il tattoo in questione recita: “Lavora per una causa, non per un applauso. Vivi la vita per esprimere e non per impressionare. Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza”. Ed ovviamente i commenti erano arrivati a decine. Qualche ora fa è tornata nuovamente alla ribalta proponendo un’immagine davvero ‘bollente’ che ha scatenato le fantasie dei suoi accaniti ammiratori. Vediamo cosa ha fatto. (Continua dopo la foto) Lei è stata grande protagonista a ’20 anni che siamo italiani’ ...

