Terra dei Fuochi | il professore Giordano annuncia querela a De Luca

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Il professor Antonio(Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, Temple University, di Philadelphia edi Anatomia e Istologia Patologica presso l’Università di Siena) ha dato mandato al proprio difensore di fiducia, l’avvocato Giovanni Siniscalchi del Foro di Napoli, di rappresentarlo in ogni opportuna sede giudiziaria per la tutela della sua reputazione e dei tanti ricercatori italiani e stranieri che fanno parte del suo team, nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo Deper le affermazioni diffamatorie pronunciate oggi a margine di una iniziativa pubblica e riprese da vari media”. È quanto si apprende da una nota diffusa dal legale del professor. “Il governatore – si conclude la nota – ha infatti utilizzato espressioni gravemente denigratorie in relazione ...

ItaliaViva : +++ L'intervento del senatore @matteorenzi previsto per oggi alle 14,15 si terra sempre in diretta facebook a parti… - emergenzavvf : Una squadra a terra, #somozzatori e soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a… - micillom5s : Stop #veleni nella Terra dei Fuochi Abbiamo messo insieme tante verità che per anni sono state nascoste sulla… -