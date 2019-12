Sogni e Bisogni | la commedia di Vincenzo Salemme in onda su Rai 2 | la trama

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)e Bi, ladi: laIl bello della diretta Questa sera, mercoledì 18 dicembre 2019, va inla puntata diIl bello della diretta, il nuovo programma che unisce tv e teatro: la combinazione vincente è nata da un’idea del celebre comico napoletano che, per tre serate, intratterrà il pubblico con le sue commedie. Il programma va inin prima serata su Rai 2. La prima puntata è andata inl’11 dicembre, mentre la secè attesa per il 18 dicembre e racconterà dellae Bi. Ma di cosa parla? Qual è la storia?e Bi, ladelladiLa prima volta chee Biè andata in scena era il 1985: da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti, maha voluto ripercorrere il suo passato d’artista insieme al pubblico italiano, proponendo ancora ...

RadiocorriereTv : RT @RaiDue: Come si spiega la prossima commedia di Vincenzo Salemme? Si fa prima a guardarla! ???? #salemmeilbellodelladiretta ?? 'Sogni e bis… - italiaserait : Oggi in Tv, Salemme il bello…della diretta, sogni e bisogni: stasera mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai2. Anti… - GiornaleLazio : Non è l’Arena, Giorgio Ambrosoli e Sogni e bisogni: i programmi stasera in tv -