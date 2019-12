Migranti | Matteo Salvini accusato di abuso di potere

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) «Ha abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131a bordo dell’unita’ navale Gregoretti della guardia costiera italiana alle 00,35 del 27 luglio 2019». È l’atto di accusa del tribunale dei ministri di Catania dopo gli accertamenti sull’ex ministro degli Interni. Il documento del Tribunale dei ministri è stato pubblicato dal Corriere della Sera e l’ex ministro ha già replicato alla notizia ieri sera nel corso di una intervista a Rete4, durante Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. «A firma del presidente del tribunale dei ministri Lamantia, iscritto a Magistratura democratica, viene trasmesso al presidente del Senato chesarebbe colpevole di reato di sequestro di persona aggravato abusando dei suoi poteri. Rischio fino a 15 anni di carcere. Ritengo che sia una vergogna che un ministro venga ...

