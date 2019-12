Mestre, tunisino attacca passanti e agenti con griglia di metallo (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero, che in un solo mese è stato fermato per la terza volta, avrebbe già dovuto trovarsi al Cpr di Torino, ma per un cavillo burocratico (la mancanza del medico legale), il provvedimento non si era potuto eseguire Ha molestato ed aggredito con una griglia d'acciaio stretta in mano alcuni passanti che si sono trovati a dover attraversare il sottopasso della stazione ferroviaria di Mestre, poi non ha esitato a scagliarsi anche contro gli agenti della Polfer prima e quelli della questura di Venezia intervenuti successivamente. Il responsabile è un tunisino senza fissa dimora pluripregiudicato, personaggio già noto alle forze dell'ordine locali proprio per essersi già reso protagonista in passato di simili episodi di violenza. Come riportato dalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante il tardo pomeriggio dello scorso lunedì 16 dicembre, quando una ...

