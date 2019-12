Matteo Salvini non va al Quirinale per lo scambio degli auguri | «Ho la recita di mia

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Chesia un papà attento e premuroso lo si capisce anche solo sbirciando il suo profilo Instagram, dove di tanto in tanto compaiono scatti con i suoi due figli Federico e Mirta. Ed è forse questo suo essere “genuino” ad aver fatto presa sulla gente comune. La notizia delle ultime ore riportata da Leggo non è altro che “acqua” che va ad aggiungersi al “fiume” già in piena: il leader della Lega ha annunciato che non andrà alper gliufficiali perché ha ladella sua secondogenita, un evento a cui non potrebbe mancare per nulla al mondo.non va alper lo: «Ho ladi mia figlia»diserterà lodicon le alte cariche dello Stato al. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di un evento di Confapi. A giustificare ...

La7tv : #dimartedi Marco Travaglio su Matteo Salvini: 'Se Salvini vincesse le elezioni ci sarebbe un pericolo per l'Italia,… - Capezzone : +++Ieri a #quartaRepubblica @qrepubblica+++ Clippino 2 (grazie a @carlo_bis). Voto di fine anno (meritatamente alto… - matteosalvinimi : #Salvini: E io sono Matteo, sono cristiano e sono figlio di Silvana ed Ettore, spero non dia fastidio a nessuno...… -