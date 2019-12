Manovra | Conte | «Bonus fino a 2mila euro per chi paga con carta» La stoccata a Salvini

Sergio Mattarella - la telefonata d'urgenza di Conte. Manovra - lo spettro dell'esercizio provvisorio : A Sergio Matteralla scrive il Messaggero, a proposito della legge Finanziaria non può piacere la compressione del confronto parlamentare e soprattutto la condizione nella quale la pone il governo, visto che un possibile rinvio della legge di Bilancio al Parlamento renderebbe molto concreto lo spett

Conte supera scogli Mes e Manovra. Lunedì antipasto del conclave. "E nel futuro farò ancora politica" : Un anticipo del cronoprogramma. Lunedì, all’ora di pranzo i capi delegazione della maggioranza si siederanno ai lati di Giuseppe Conte. Un vertice convocato dal premier (prima di quello che si terrà in serata sulle Autonomie) per fare il punto sul governo, e iniziare a tirare le fila del rilancio. Chi ha sentito il premier in queste ore lo racconta come molto più disteso rispetto agli ultimi giorni: “Lo scoglio ...

Manovra - Conte : cercheremo migliorarla : 17.22 "La Manovra ogni anno è un parto difficile",essendo"il provvedimento normativo più significativo", ha detto il premier Conte in conferenza stampa a Bruxelles. "Ci rivedremo lunedì sera per un vertice"e "per quanto possibile cercheremo di migliorare ancora più quello che è in discussione", ha aggiunto. Sull'ex Ilva,Conte afferma:"Stiamo elaborando un contro piano industriale. Il numero degli esuberi è distantissimo"da quello previsto da ...

Cannabis light - sarà legale da gennaio 2020 : approvato l’emendamento alla Manovra. “Non dovrà contenere più dello 0 - 5% di Thc” : La Cannabis light sarà legale grazie a un emendamento alla legge di Bilancio. Finisce il braccio di ferro – che era arrivato fino alle sezioni unite della Cassazione – sulla canapa con un basso contenuto di Thc, il principio attivo che procura effetti psicotropi. Il testo inserito nel pacchetto di emendamenti approvati in commissione Bilancio recita: “L’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue ...

Manovra - Conte : in arrivo la stangata sui negozi in affitto : Sorpresa amara per commercianti e proprietari di immobili commerciali in Manovra. Dopo la riscrittura, avvenuta più volte, di tutto il capitolo relativo a tasse e fisco, dalle legge di Bilancio è scomparsa la conferma per il 2020 della cedolare secca sugli affitti dei negozi. Le aliquote al 21% per i locali commerciali in locazione sarà quindi limitata ai contratti stipulati nel 2019 mentre dal prossimo anno i redditi degli affitti accatastati ...

Conte : "Dopo la Manovra - necessaria verifica sul governo". Ex Ilva : "Stato pronto a entrare" : Dopo la Manovra di bilancio un check sulla tenuta del governo e poi via spediti fino al 2023. Così il premier Giuseppe Conte che è intervenuto oggi a un convegno dell’Eni a Roma: "Un minuto dopo l'approvazione della legge di bilancio" dovrà aprirsi la necessaria "verifica di governo". Conte: 'Dopo la Manovra arriveranno le riforme e un piano investimenti' Giuseppe Conte è intervenuto al Rome ...

Conte : "Dopo la Manovra riforme e investimenti" : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto al Rome Investment Forum 2019. Il premier ha chiesto ancora un po’ di tempo agli italiani per l’approvazione della manovra finanziaria, dopodiché l’esecutivo penserà allo scioglimento di altri nodi. "Consentiteci di completare l'ultimo miglio la manovra - ha dichiarato Conte durante il suo intervento - , una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progettare le riforme strutturali ...

Conte : dopo Manovra - piano investimenti : 13.21 "L'Italia è tornata a crescere,ma stenta a tenere il passo degli altri Paesi europei", dice il premier Conte. "Alcune polemiche nel dibattito pubblico non fanno bene al Paese, sono incomprensibili", aggiunge. Il governo lavorerà "per rendere più rapidi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, a partire dallo sblocco di molti cantieri". Una volta approvata la Manovra,"ci dedicheremo ad accelerare gli investimenti", spiega Conte. E ...

Manovra - Conte gela Renzi : "Vince la squadra - vince il governo" : Matteo Renzi rivendica la vittoria dopo il raggiungimento dell’accordo di maggioranza per la versione definitiva della Manovra, ma Giuseppe Conte non ci sta. Il presidente del Consiglio ha replicato in serata con alcune dichiarazioni alla stampa e in seguito con un post sul proprio profilo Facebook nel quale parla di lavoro di squadra: "Non c'era nessun premio in palio. Non so cosa abbia vinto Renzi, abbiamo vinto tutti", ha sottolineato il ...

Manovra - «addio finte prime case esenti Imu - una sola a famiglia». Conte : «Ha vinto Renzi? Abbiamo vinto tutti» : Stretta sulle 'finte' prime case: si potrà avere una sola 'abitazione principale' esente dall'Imu. Arriva una stretta sulle 'finte' prime case: ogni nucleo...