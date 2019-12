Cara Delevingne ad Ashley Benson | «Io e te | la cosa che preferisco»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenIl bacio traagli Us OpenCompleanno tondo, il 18 dicembre, per: l’attrice, diventata famosa per il suo ruolo in Pretty Little Liars ha compiuto 30 anni, un po’ passati in secondo piano davanti ai 56 di una star ...

Daaa11122 : Cara Delevingne che fa una dedica ad Ashley Benson per il suo compleanno. Le adoro. - accipacchia : Ma quindi dobbiamo invidiare di più Cara Delevingne o Ashley Benson? - AshBenzo_ITA : La dedica di Cara Delevingne per il compleanno di Ashley Benson mi ha commossa. “??’?? ???? ?????????? ???? ???????????????? ?????? ????????… -