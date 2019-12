Barcellona-Real Madrid in diretta TV e in streaming

Leggi la notizia su ilpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il "classico" di Spagna si gioca stasera al Camp Nou, in palio c'è il primo posto in campionato: le probabili formazioni e i link per seguirlo indalle 20

GoalItalia : Guardiola a sorpresa: 'Il City non può competere con Liverpool, Barcellona, Real o Juventus' ?? - ItaliaMipiace : Attenzione alla TV, #AmiciItaliani, non dimenticate la partita di oggi tra Barcellona y Real Madrid. Lo spettacolo… - _DAGOSPIA_ : STASERA BARCELLONA-REAL MADRID,RINVIATO PER LE TENSIONI POLITICHE-SI TEMONO AZIONI CLAMOROSE -