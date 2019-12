A 10 anni muore folgorata mentre fa il bagno | colpa dello smartphone in ricarica?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Erano le 19:15 di domenica sera – 15 dicembre – quando una bambina di 10è stata trovata senza vita nella vasca dadalla madre nel loro appartamento del comune di Vitrolles, vicino a Marsiglia, in Francia. Non c’è stato nulla da fare, come hanno constatato i medici dell’ambulanza chiamata dalla donna: la ragazzina non aveva avuto scampo quando il telefonino, collegato alla presa con il cavo di, era finito nell’acqua, morta dopo un arresto cardiopolmonare nel suo, secondo le informazioni rilasciate dai Vigili del Fuoco del dipartimento della regione Provenza- Alpi- Costa Azzurra delle Bocche del Rodano. Nonostante le indagini siano ancora in corso, in attesa che venga effettuata l’autopsia, il motivo principale pare essere «folgorazione», ovvero il passaggio di elettricità da un agente esterno al corpo, tramite un conduttore, in questo caso ...

