Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Noi stiamo combattendo per vincere in Emilia Romagna e Calabria. E’ chiaro che subitoil Pd dovrà aprire una grande riflessione. Non ho paura a dirlo: anche unper rifondare un grande progetto politico e cambiare”. Lo dice Nicolaa Carta Bianca.Sul governo il segretario Pd è molto rassicurante. “Io mi fido ma voglio un’agenda di governo che sia fatta di cose non di polemiche”. “Se avessimo un’alleanza con persone che non si sentono avversari ma alleati, andrebbe meglio. Conte ha detto una cosa da sottoscrivere: non si va avanti al buio. A gennaio bisogna vedere se ci sono punti d’accordo e si va avanti”. Aggiunge il segretario Pd: “Se le scelte le facciamo insieme, noi stappiamo lo spumante”.

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'Congresso Pd dopo le regionali' - ruggerolanzo : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'Congresso Pd dopo le regionali' - HuffPostItalia : Zingaretti: 'Congresso Pd dopo le regionali' -