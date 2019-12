Wanda Nara su Icardi | “Inter | ora siamo in una squadra migliore…”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), moglie e agente di, ha parlato del burrascoso passaggio dall’Inter al Psg, stuzzicando i nerazzurri. Mauro, dopo la partenza dall’Inter, si è accasato al Psg. E con i francesi l’argentino sta trovando la via della rete con regolarità: 13 gol in 16 partite stagionali. Parla, moglie e agente di, ha partecipato alla trasmissione di Piero Chiambretti a ‘#CR4 – La repubblica delle donne“, in onda questa sera in prima serata su Retequattro. A seguire alcuni passaggi significativi. Psg meglio dell’Inter A cominciare dal trasferimento dall’Inter al Psg: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in unamigliore e più importante. Tutti sanno che il Psg è uno dei club più importanti del mondo“. Mauro ...

