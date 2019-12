Titoli e aperture | la fiducia sulla manovra raccontata dai quotidiani in edicola

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alla fine il governo incassa lalegge di Bilancio ma continuano a rimanere alte le tensioni e le frizioni nella compagine. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha fretta di aprire la fase della verifica di maggioranza chiesta dalle forze politiche e prende tempo. Nel frattempo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede un cambio di passo nell'azione del governo. Acceso scontro tra i 5 Stelle e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che dichiara inammissibile la normacanapa industriale. Lite anche sulle autonomie. E mentre il ministro Boccia apre al dialogo, Renzi frena. Sulle banche e la vicenda della Popolare di Bari, Bankitalia ribatte alle accuse e in un lungo dossier elenca tutte le ispezioni effettuate, a partire dal 2010. Il governatore Visco si difende: spesso si cercano illusori capri espiatori. CORRIERE DELLA SERA ...

