Temptation Island | Roberta Mercurio e Flavio Zerella si sono lasciati | «Nella vita ci

Temptation Island - Roberta Mercurio e Flavio Zerella si sono lasciati : Arriva al capolinea la storia d’amore tra Flavio Zerella e Roberta Mercurio, una delle coppie di Temptation Island 2016, la stessa edizione a cui parteciparono Ludovica Valli e Georgette Polizzi (che nel frattempo si è sposata con il suo Davide Tresse). Flavio e Roberta erano sul punto di lasciarsi nel programma di Canale 5 a causa del comportamento non esattamente irreprensibile di lui ma la ragazza ai tempi se lo riprese. Le motivazioni ...

Temptation Island - un post della madre di Colantoni scatena la polemica : ex protagonisti difendono Ilaria Teolis – VIDEO : Temptation Island, ex protagonisti difendono Ilaria Teolis dalle critiche, coinvolta anche la madre di Colantoni È scoppiata una lite tra alcuni ex partecipanti di Temptation Island e la madre di Massimo Colantoni, ex fidanzato di Ilaria Teolis. Sotto un post di Sabrina Martinego un account ha postato il seguente commento: “Se vuoi vedere certe persone le devi seguire ed […] L'articolo Temptation Island, un post della madre di Colantoni ...

Temptation Island : scontro tra Massimo Colantoni - Sonia Onelli e Ilaria Teolis : C’è stato uno scontro molto acceso tra gli ex protagonisti di Temptation Island Ilaria e Massimo con la nuova fidanzata Sonia. Ecco che cosa è successo. Temptation Island: scontro tra Ilaria e Massimo Ilaria e Massimo hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia aveva una relazione da due […] L'articolo Temptation Island: scontro tra Massimo Colantoni, Sonia Onelli e Ilaria ...

Temptation Island - colpo di scena : è pronto a sposarla. “Diamo una svolta alla nostra storia” : E si torna a parlare di Temptation Island. Ci sono grosse novità per due dei protagonisti dell’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Parliamo di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Per la coppia Temptation si è concluso in modo molto particolare. I due infatti hanno abbandonato la trasmissione separati dopo un falò di confronto durissimo causato soprattutto dalla vicinanza di lei al tentatore Giulio Raselli. Nicola, che ha ...

Temptation Island : Ilaria Teolis ha ritrovato l’amore : Ilaria Teolis ha voltato pagina dopo Massimo Colantoni. Ecco tutti i dettagli. Temptation Island: Ilaria Teolis volta pagina Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono stati due dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia aveva una relazione da un paio d’anni e avevano anche provato ad avere un bambino. […] L'articolo Temptation Island: Ilaria Teolis ha ritrovato l’amore ...

Temptation Island - Massimo sta con Sonia. La tentatrice : "Ilaria continua a cercarlo". E lei chiama - : Anna Rossi Durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Sonia ha fatto una confessione che ha infastidito parecchio Ilaria Da quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione di Temptation Island, i telespettatori si sono appassionati alle storie dei protagonisti. Prima, dopo e durante, tutti vogliono sapere tutto. Diciamo che le ultime edizioni in veste Vip e Nip hanno un po' lasciato tutti col fiato sospeso. ...

Pago - da Temptation Island al Grande Fratello Vip : l’annuncio : Dopo Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Aristide Malnati, anche Pago ha confermato che sarà nella casa del Grande Fratello Vip. Pago al Grande Fratello Vip Aumenta sempre di più la lista di nomi che entreranno a far parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip: tra i famosi che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia c’è anche Pago. Il ...

Pago - è ufficiale : dopo Temptation Island Vip (e Serena Enardu) - la notizia bomba : Da quando è finito Temptation Island il nome di Pago continua ad affollare salotti tv e pagine di cronaca rosa. L’esperienza al reality dei sentimenti è finita male per il cantante sardo, che ha visto frantumare la sua storia d’amore lunga quasi 7 anni con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Proprio Serena è tornata a parlare di lui negli ultimi giorni. In una lunga intervista al settimanale Chi ha confidato che lasciare Pago è stata ...