Sampdoria Juventus probabili formazioni | riecco De Ligt | novità in attacco!

(Di martedì 17 dicembre 2019)- Match rigorosamente in anticipo conpronte a scendere in campo già nella giornata di domani per permettere alladi preparare al meglio la sfida di Supercoppa contro la Lazio. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2: in difesa farà ritorno Deal fianco di Bonucci dal primo minuto, mentre Cuadrado e Alex Sandro agiranno sugli esterni. Pochea centrocampo, con Pjanic pronto a far ritorno dopo la squalifica.: Sarri rivoluziona l’attacco Dopo il super tridente messo in campo contro l’Udinese, Sarri potrebbe decidere di tirare leggermente in freno a mano riaffidandosi a Bernardeschi alle spalle delle due punte, Ronaldo e Dybala. Panchina per Higuain. Completeranno il centrocampo Rabiot e Matuidi. Leggi anche: Infortunio Szczesny, svelato l’esito degli esami: ecco ...

juventusfc : Fra #JuveUdinese e #SampJuve, le ultime dal #JTC ?? Aggiornamento su @13Szczesny13 - JuventusFCYouth : #Under9 Primi Classificati al Torneo Sportivissimo Cup (MI) Juventus-Genoa 3 - 1 Juventus-Lugano 5 - 1 Juventus-Ren… - forumJuventus : #SampdoriaJuve, domani ore 18,55. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco con alle spalle Bernard… -