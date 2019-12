Nera di Irama è stata copiata? L’accusa delle Iene e la replica del cantante

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Quante volte l’abbiamo cantata e ballata nel corsoultime due estati:, come la tua schiena / Vestita da sera / Sciogliti i capelli, poi balla un po’ /, come questa sera / Con la luna piena / Muoviti poi balla /Poi balla un po’. Una musica ripetitiva, ridondante. E se fosse un plagio? Il suono. Non il testo. D’alra parte si dice che «le note sono sette» (luogo comune che ha annoiato), però potrebbe capitare? O forse no?accusato di plagio. Il(ri)lanciato da Amici è protagonista di un servizio de Ledel 15 dicembre. La redazione del programma ha ricevuto da un cantautore, Domenico Di Puorto, una mail nella quale il giovane sostdi aver inviato alla ex agenzia di, la Newco Management, un proprio brano, Fuori tutto brilla, pochi mesi prima della pubblicazione di, hit dello stessoche presenta grandi somiglianze con la ...

