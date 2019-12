Nathalie Caldonazzo | Vittima di uno stalker e di un padre violento

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gianni Nencini Ospite di un Storie Italiane,ha rivelato il suo dramma: "Sono statadi unoe di unche picchiava mia madre" Ospite del salotto di Storie Italiane,ha svelato il suo dramma: "Per quattordici anni sono statadi unoe la mia infanzia è stata segnata da unche picchiava mia madre". Ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele,confessa di aver subito a lungo molestie verbali da parte di un uomo, e lamenta la difficoltà - specialmente negli anni passati - di arrivare concretamente a fare una denuncia: "Quando vai a denunciare ti chiedono se ci sono segni, segni di violenza fisica, e se poi questi segni non ci sono tu torni a casa o rincontri questa persona e sei comunque in difficoltà, hai paura". "Quindi anche su questo bisogna ...

