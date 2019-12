Massimo Ranieri non festeggia il Natale | “È roba da…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019), intervistato in esclusiva da “Sorrisi e canzoni” ha rilasciato numerose dichiarazioni sulla sua attuale vita e sulla sua infanzia. Il celebre cantante italiano ha confessato una verità sulle sue festività natalizie: lui non lee mai le hate. Ecco perché. “Io non festeggio il” A casanon si è maito il, così ha confessato il cantante durante l’intervista. Ecco le sue esatte parole: “Nella mia vita non ricordo imenti per il: era unada ricchi e noi non avevamo niente. Come l’albero, chi l’ha mai avuto?, costava troppo. Però cantavamo ‘Tu scendi dalle stelle’ tutti insieme“.appartiene ad una famiglia molto unita: 8 fratelli speciali e che si accontentavano dell’amore e della dolcezza della famiglia. Il cibo in tavola era poco e il ...

