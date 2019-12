MASSIMO BOLDI ' Con Irene Fornaciari va bene Su Checco Zalone e le Sardine'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 17 dicembre 2019)difendedalle accuse di razzismo: "Non scherziamo! È un fenomeno, un genio". Invece attacca il nuovo fenomeno delle

MiczZoo : RT @VittorioDeSant7: GUARDATE COME SUDANO QUANDO LAVORANO. NON DISTURBATELI, ALTRIMENTI SI ARRABBIANO. Massimo Boldi contro le sardine: i… - infoitcultura : Greta e Sardine, Massimo Boldi le 'seppellisce': 'Le mie figlie sono disoccupate, cosa farei fossi in loro' - infoitcultura : Massimo Boldi difende Checco Zalone: ?'La sua canzone non è razzista' -