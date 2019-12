Jeep Gladiator - Arriva la Launch Edition per il Middle East

Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laverrà presentata al Liwa Festival di Abu Dhabi, segnando così il debutto del pick-up americano sui mercati del. La serie speciale sarà prodotta in 300 esemplari, basati sul ricco allestimento Rubicon e dotati di accessori esclusivi: cerchi da 17" con finitura Gloss Black e pneumatici da 33", interni di pelle nera con cuciture rosse, finiture Monaco Silver sulla plancia e verniciatura nella tinta del tetto e dei passaruota. V6 Pentastar per la serie speciale. I clienti potranno scegliere lanelle verniciature esterne Black, Bright White, Billet Silver Metallic, Firecracker Red e Granite Crystal. Il propulsore è il V6 3.6 Pentastar aspirato da 285 CV, abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale con riduttore, assali Dana 44, blocco elettronico dei differenziali e disaccoppiamento ...

