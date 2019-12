Inter | Zhang | «Vogliamo conquistare il mondo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il presidente dell’ha parlato durante la cena di Natale per i dipendenti nerazzurri a Milano Stevenha preso la parola durante la cena di Natale in casa nerazzurra: «L’è un club che è cambiato molto negli ultimi anni, grazie al lavoro di tutti i nostri colleghi, di tutti i dipendenti, che lavorano per lo stesso obiettivo. Stiamo abbattendo tanti record. Abbiamo fatto registrare il fatturato più alto della storia del club. Allo stesso tempo c’è stata la più grande crescita delle nostre piattaforme digitali. Abbiamo una nuova sede, stiamo rinnovando il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Stiamo andando dritti verso il nostro obiettivo. Stiamo lavorando per vincere, in campo e fuori dal campo. In questo momento siamo primi in classifica in Serie A: significa molto». «Stiamo andando avanti con il nostro lavoro, passo dopo passo i nostri ...

