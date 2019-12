Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo aver annunciato la data di presentazione della nuova(11 febbraio), il Team Principal della Rossa, in un’intervista concessa a motorsport-total.com, ha di fatto reso noto il prolungamento del rapporto con il pilota tedesconel ruolo di devolopmentnel. L’ex racingdella Mahindra e della Sauber, dunque, dovrà conciliare questo importante compito, concernente lo sviluppo della macchina del Cavallino Rampante, con quello della Formula E, categoria nella quale correrà con la Mahindra Racing. “Abbiamo un pilota molto esperto nel simulatore per il prossimo anno,rimarrà con noi nel. Potremmo anche avere piloti di F1 meno esperti che guidano simulatori da molti anni”.che, oltre al contribuito del pilota teutonico, ha a disposizione anche il neozelandese Brendon Hartley, Antonio Fuoco e Davide ...

SkySportF1 : ? #UltimOra #F1 La @ScuderiaFerrari presenterà la nuova vettura il prossimo 11 febbraio: sarà ancora rosso opaco. L… - OA_Sport : F1: Mattia Binotto conferma Pascal Wehrlein come development driver in Ferrari per il 2020 - tegizkerem : @erbature scuderia ferrari mattia binotto lewis charles -