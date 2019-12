Donna incinta all’ottavo mese va a teatro a vedere una commedia comica e per e risate

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una vicenda incredibile quella accaduta a Londra ad una giovanedi gravidanza che aveva deciso di andare aunain compagnia del fratello e di due amici. Lo spettacolo era quello di Michael McIntyre , un comico moto bravo. La, Cara Brown non si sarebbe ami aspettata di ridere così tanto anche se conosceva la bravura del comico ma, soprattutto, non pensava che lele facessero rompere le acque. Ma così è stato e laè stata trasportata d’urgenza in ospedale dove, poco dopo, ha partorito la sua bambina. Laha poi scritto un post su facebook: “Spero che questa fotografia arrivi a Michael McIntyre. Questa bambina è la conseguenza delledello spettacolo di qualche sera fa a Londra”. E poi ha voluto anche ringraziare tutto lo staff delche si è preso cura di lei in quei ...

