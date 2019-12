Cagliari-Lazio | le polemiche nel finale non devono condizionare il giudizio | lo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nella giornata di ieri si è giocata la sedicesima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lasciato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è concluso con il botto e con la partita tra, partita incredibile tra due squadre e che si è risolto nei secondi finali. Il primo tempo è tutto di marca sarda, intensità incredibile per la squadra di Maran che ormai gioca a meraviglia. Pronti, via ed ilpassa subito in vantaggio, tiro al volo di Simeone che si insacca sotto la traversa tra il delirio del pubblico di casa, lasembra accusare il colpo, ilin contropiede può chiudere i conti ma è impreciso negli ultimi metri del campo. I cambi dellasono decisivi, l’arbitro segnala sette minuti di recupero, al 93′ arriva il pareggio di Luis Alberto, al 97′ trascorso è invece Caicedo di testa a ...

brfootball : 90+2’—Cagliari 1-0 Lazio 90+3’—Cagliari 1-1 Lazio 90+8’—Cagliari 1-2 Lazio Lazio are three points behind Serie… - InvictosSomos : ? Minuto 08. Cagliari 1-0 Lazio. ? Minuto 92. Cagliari 1-0 Lazio. ? Minuto 93. Cagliari 1-1 Lazio (gol de Luis Albe… - SkySport : ???? Serie ?? – 16^ Giornata ?? #Cagliari ?? #Lazio 1-2 ? #Simeone (8’) ? #LuisAlberto (90+3’) ? #Caicedo (90+8’) ?… -