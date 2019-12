Bailey, il beagle che balla il Reggaeton in cucina (Di martedì 17 dicembre 2019) Bailey è un beagle che sta spopolando su internet, per un video che lo vede protagonista. Un filmato, che è stato pubblicato online, ritrae il bel cagnolone intento a ballare su una colonna sonora di Reggaeton in cucina. Il cane non proprio in forma dimostra di sapersi muovere al ritmo di musica. Chi lo ha detto che i cani non sanno ballare e non amano la musica come la amiamo noi esseri umani? Se di solito, però, se ne stanno buoni ad ascoltare insieme a noi, muovendo al massimo la coda scodinzolando di gioia e proprio al ritmo della canzone ascoltata, ecco che Bailey il beagle fa molto di più. Lui è un cane che ama fare festa insieme alla sua proprietaria. Anche nella cucina di casa. Wendy Berenguer era a casa sua e di sottofondo c’era una bella canzone Reggaeton. Lei ballava e anche il suo cane, che si trovava in cucina, balla insieme a lei, dimostrando che, nonostante il suo ...

