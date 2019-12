Autonomia | Fontana | ' governo incapace di portare avanti riforme importanti'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "Temo che questonon sia in grado dinessuna riforma seria ed importante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine dell'approvazione del bilancio regionale, dopo il vertice di maggioranza svoltosi a Palazzo Ch

Affaritaliani : Fontana: ci prendono in giro Governo incapace di fare riforma - fforzano : @fattoquotidiano Ma non dovevano essere i giochi dell'autonomia, che le 'virtuose' Lombardia e Veneto, a trazione l… - Massimo78438525 : #lorenzo fontana #LEGA # no tax day Oggi a Mestre #AUTONOMIA -