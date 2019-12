Andrea Iannone sospeso | è risultato positivo ai test antidoping

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) In questi giorni, come di consueto, il pilota di Moto GPsi è sottoposto aidi routine relativi all‘. I risultati che sono pervenuti, però, non sanciscono nulla diper il fidanzato di Giulia De Lellis. Il ragazzo, infatti, èad alcune sostanze, per tale ragione è stato… L'articolo: èaiproviene da KontroKultura.

Eurosport_IT : Anabolizzanti nelle urine in un test del 3 Novembre a Sepang: Andrea #Iannone sospeso per doping! ?????? ?… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Andrea Iannone sospeso per doping - fattoquotidiano : Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso -