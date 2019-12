Uomini e Donne | Ida Platano Svela Come Sarà Il suo Abito Da Sposa!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 16 dicembre 2019), Trono Over: Ida e Riccardo hanno deciso di convolare a nozze dopo la proposta di Guarnieri. Ecco i dettagli sull’, i preparativi, i testimoni di nozze e tutti i dubbi avuti prima di accettare una proposta così importante. Inaspettatamente, Riccardo ha fatto la sua proposta di matrimonio ad Ida durante una puntata del Trono Over di. I due stavano attraversando un ennesimo periodo di crisi e litigi, ma in maniera improvvisa Riccardo ha deciso di fare la proposta alla sua innamorata per evitare così di perderla. Dopo le iniziali titubanze della, è arrivato il tanto agognato ‘sì’ ed in un’intervista i due futuri sposi raccontano i dettagli delle loro nozze., Trono Over: Ida e Riccardo raccontano tutto sulle loro nozze! Ida, nell’intervista al Magazine di, ha parlato della sua grande ...

