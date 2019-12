Sky si allea anche con Fastweb per la sua nuova offerta internet

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo aver annunciato il suo ingresso in Italia nel mondo della telefonia e dei providerin partnership con Open Fiber, ora Sky chiude un’intesacon la compagnia di telecomunicazioni, che garantirà alla piattaforma di pay tv l’uso della sua infrastruttura per la banda ultralarga. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato di, Alberto Calcagno, in occasione della presentazione del nuovo quartier generale della compagnia a Milano. Da una parte quindi, per quanto riguarda la fibra ottica Ftth (fino a casa), Sky Italia potrà contare sulla rete di Open Fiber. Dall’altra, grazie alla diffusione più capillare di, potrà arrivare con i suoi nuovi serviziin quelle zone del Paese non ancora coperte dal servizio della controllata del gruppo Enel. In particolare, la partnership congarantirà a Sky, che vuole lanciare sul mercato la sua ...

ComunicareDigit : RT @An_Bion: Non solo #OpenFiber. Per il suo progetto Broadband e lo sbarco nella telefonia #Sky si allea anche con #Fastweb. Oggi sul @sol… - Ikaro972 : RT @An_Bion: Non solo #OpenFiber. Per il suo progetto Broadband e lo sbarco nella telefonia #Sky si allea anche con #Fastweb. Oggi sul @sol… - Frasix : RT @An_Bion: Non solo #OpenFiber. Per il suo progetto Broadband e lo sbarco nella telefonia #Sky si allea anche con #Fastweb. Oggi sul @sol… -