Si schianta contro un camion | sannita perde la vita sulla statale 212 per Riccia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAltro drammatico incidente, questa volta in terra molisana. La persona che ha perso laè undi Baselice che,strada212 in pieno Fortore, ha impattato unche trasportava latte. Il 54enne era alla guida della sua Fiat16 quando, per cause ancora da accertare, ha impattato il. Nonostante l’intervento del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Siunla212 perproviene da Anteprima24.it.

