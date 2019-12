Psv Eindhoven | esonerato il tecnico Mark Van Bommel

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Psvha deciso di esonerareVandopo il 3-1 rimediato ieri contro il Feyernoord. Il comunicatoVannon è più l’allenatore del Psv. La società olandese ha deciso di esonerare l’ex centrocampista del Milan dopo la sconfitta rimediata ieri per 3-1 contro il Feyernoord. Il PSV è al momento quarto in classifica con 31 punti conquistati in 17 partite. Questo l’annuncio del club: PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainervanvanochtend beëindigd., bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) December 16, 2019 Leggi su Calcionews24.com

