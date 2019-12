Luisa Ranieri fingo solo in scena no nella vita di tutti i giorni

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’attricein un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” ha raccontato che la parola “libertà” è molto importante: “Non rinuncerei mai alla libertà. Tutte le mie scelte nascono dall’esigenza di essere libera. Lo stesso legame con Luca, mio marito, un legame speciale, è fondato sul patto della libertà. Io e lui ci scegliamo ogni giorno, scegliamo di esserci fedeli ogni giorno”. “Lo stesso legame con Luca Zingaretti, mio marito, è fondato sul patto della libertà. Ci scegliamo ogni giorno”. E proprio lei, attrice formidabile sul set,si sente incapace di fingere. La sua carriera è iniziata per caso dopo l’incontro con uno stilista che le ha proposto una pubblicità, e da allora è stata un’escalation di successi, tra cinema, teatro e fiction. Per una timida come lei, la recitazione è stata un’ancora di salvezza: “Per non ...

