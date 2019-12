Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lodeista per tornare su Canale 5. Qualche settimana fa, è stato reso noto il ritorno del format dopo una brevissima permanenza su Sky, precisamente su TV8. Lodeiè andato in onda dal 2006 al 2015, ad anni alterni, su Canale 5. Noi di Kontrokultura, abbiamo potuto anticiparvi uno … L'articolo Lodeiper laproviene da KontroKultura.

riotta : La debacle dei Laburisti @jeremycorbyn conferma in casa nostra Ue e Usa che la SADEP Sinistra Antica Dura E Pura fa… - KontroKulturaa : Lo Show dei Record 2020: spunta Alvin per la conduzione - - agustdssmile : RT @cIoudkoo: Poveri Bangtan perché mai hanno debuttato nel 2013 sotto una piccola agenzia sudcoreana e non in Inghilterra ad X factor uno… -