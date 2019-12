Lo sfogo di Jovanotti contro gli ambientalisti | “Sono diventati ideologici | cercano di

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LodigliIl tour estivo di, il “Jova Beach Party”, se da una parte è stato amato da moltissimi fan, dall’altra non ha mai smesso di subire critiche e attacchi da parte deglidi tutta Italia. Oggi il cantante di “Penso positivo” risponde a tutti gli attacchi.vs“Quando abbiamo iniziato a progettare JBP la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il WWF per poterli incontrare per raccontare l’idea e chiedere a loro un parere, e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza”, ricordasu Facebook. In una lunga intervista rilasciata a La Stampa racconta la sua versione dei fatti: “Io non ho avuto attriti, credimi, sono loro ad averne tra di loro casomai. Dovrebbero parlarsi, invece è un mondo diviso, dove molti, troppi stanno lì soprattutto ...

