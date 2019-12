LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 2-1 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | nessun break in

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ancora out la risposta dell’italiana. Laesce da una situazione difficile grazie al servizio. 30-30 Risposta lunghissima dellasulla seconda della. 15-30 Prima potentissima della russa, lapuò solo toccare. 0-30 Si ferma in rete il dritto della. 0-15 Molto bene lache ottiene il punto con un ottimo dritto lungo linea. GAME– Lasi apre il campo con il servizio e poi prende il punto con un rovescio ben angolato. 2-1 40-0 Ottima prima interna per la, la russa non riesce a tenere la palla in campo. 30-0 Risposta lunga della. 15-0 Lainizia bene il game in battuta. GAME– Ancora lunga la risposta della marchigiana. 1-1 40-15 Risposta fuori misura della. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ancora prima vincente per la ...

OA_Sport : LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova, WTA Limoges 2019 in DIRETTA: l’azzurra a caccia degli ottavi di finale - halfbloodpurry : I live vocals di Camila ultimamente sono fantastici, è migliorata davvero tanto - bombardacuore : la mia voglia di andare a vedere camila live però sono povera #Romance -