Incidenti in autostrada e sulla Saronno-Monza | il bilancio dei feriti

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è risolto solo dopo due ore d’intervento il grave incidente stradale verificatosi questa mattina inad Origgio, in possimità del bivio tra la A8 e la A9. A scontrarsi sono stati 2 camion, un furgoncino ed un’auto: 4 in tutto i, tutti maschi con età compresa tra 28 e 59 anni. Il conducente di uno dei camion coinvolti è rimasto incastrato all’interno della cabina del suo mezzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo. Sul posto si sono precipitate 3 ambulanze, un’auto medica, mezzi dei Vigili del fuoco e della Polizia stradale, che hanno parzialmente chiuso il trattole. su Il Notiziario.

