Il Partito Laburista inglese è allo sbando

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le consultazioni legislative nel Regno Unito si sono concluse con una cocente sconfitta per il, che ha conseguito il peggior risultato elettorale dal 1935 ad oggi. I progressisti si sono fermati a 202 seggi sui 650 della Camera dei Comuni e non hanno superato il 32 per cento di voti popolari. La distanza con i Conservatori di Boris Johnson è siderale in termini di scranni, che sono ben 162, ma non così tanto per quanto riguarda la percentuale di consensi ottenuti: i Tories, infatti, si sono attestati al 43,5 per cento di suffragi, un risultato poco migliore di quello del 2017. Il Labour, in ogni caso, dovrà dare vita ad una profonda fase di riflessione interna e capire che direzione prendere e quale strategie politiche adottare nel prossimo futuro: qualora l’esecutivo Johnson completi il suo mandato, che scadrà nel 2024, i socialdemocratici avranno trascorso ben ...

