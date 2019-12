Heather Parisi contro Checco Zalone | L' Immigrato è piena di luoghi comuni Non è

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “L’diè un concentrato diche non ha nulla di ironico”. Anchedice la sua su “L’”, canzone colonna sonora del nuovo film diintitolato “Tolo tolo”. Su Twitter, la showgirl ha aggiunto: “L’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo ##racism”.L'di #è un concentrato diche non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo##racism—(@) 14 dicembre 2019Una presa di posizione che non è piaciuta a molti utenti, che hanno aspramente polemizzato con, ...

