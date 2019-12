Formula 1 | Charles Leclerc | ”È stata una stagione piuttosto strana Austin è stata una

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è concluso da poche settimane il campionato del mondo di1. Il dominatore assoluto è stato Lewis Hamilton che ha vinto senza troppe difficoltà il suo sesto titolo. Non bene le Ferrari conche ha chiuso in quarta posizione con Sebastian Vettel alle sue spalle. Il 22enne monegasco in un’intervista rilasciata all’Equipe ha raccontato di quanto siaparticolare il campionato che si è appena concluso:”Èuna. Le prime gare non erano di buon livello. Nel primo Gran Premio non siamo riusciti ad essere competitivi. Ma, in seguito, siamo riusciti a progredire, e questo per tutta la, che è il dato più importante“. La chiave di volta in negativo, secondo, è stato il gran premio di:”E’ stato un fine settimana è bizzarro, non capivamo perché il nostro ritmo calasse così ...

