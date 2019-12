Ecco quando si sono formate le stelle nella Via Lattea

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Una nuova indagine che ha visto protagonisti il telescopio VLT (Very Large Telescope) dell'ESO e un team di ricercatori guidato da Francisco Nogueras-Lara e Rainer Schödel dell'Istituto di astrofisica dell'Andalusia a Granada, in Spagna, e a cui ha partecipato Santi Cassisi, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, riscrive la storia della formazione dellenelle regioni centrali della nostra Galassia, la Via. Contrariamente a quanto finora ritenuto, il processo di creazione di nuovenon è avvenuto in maniera costante nel tempo, ma ha attraversato periodi di intensa attività, alternati a fasi di estrema calma. Lo studio, pubblicato oggi su sulla rivista Nature Astronomy, indica che circa l'80 per cento delleregione centrale della Viasi è formato agli albori della nostra galassia, in un'epoca compresa tra otto e 13,5 ...

